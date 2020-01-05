توقيع آخر إصدارات الشاعر الراحل إبراهيم

استضافت صالة المعارض في مدينة طرطوس القديمة حفل توقيع مجموعة “قمح الكلام” الإصدار الأخير للشاعر الراحل سائر إبراهيم.

الحفل الذي أقامته جمعية مداد الثقافية جاء تكريماً للشاعر الراحل عبر هذه المجموعة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب والتي تضمنت نصوصاً اجتماعية ووطنية وعاطفية وإنسانية.

وقدمت خلال حفل التوقيع شهادات للأدباء أحمد يوسف داوود وغسان ونوس وصالح سلمان حيث تحدثوا عن نصوص “قمح الكلام” التي استوفت أركان الشعر واللغة معتمدة على الموسيقا والعاطفة الصادقة والوجدانية فضلاً عن الإشادة بصفات الشاعر الأخلاقية ومزاياه الإبداعية.

وقالت لبانة عبد الرحمن رئيسة مجلس إدارة جمعية مداد الثقافية إن “ما تركه الشاعر سائر إبراهيم من إرث شعري جدير بالاهتمام والطباعة والنشر لذلك عمدنا إلى تعريف القراء بآخر إصداراته ولا سيما أنه كان من الشعراء الذي أثبتوا وجودهم على الساحة العربية فحصد عبر حياته القصيرة العديد من الجوائز”.

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