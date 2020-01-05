فوز سلمية على الشرطة في دوري السيدات بكرة الطائرة

فاز سلمية على الشرطة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب المجموعة الأولى لبطولة الدوري بكرة الطائرة لفئة السيدات.

ورغم أن الشرطة حسم الشوط الأول لمصلحته بواقع 25-23 نقطة إلا أن سلمية استطاع التقدم في الأشواط الثلاثة التالية بواقع 25-19 و25-21 و25-19.

ويعد هذا الفوز الرابع على التوالي لسيدات سلمية في المجموعة الأولى لذا حافظن على الصدارة، بينما تراجع الشرطة للمركز الثاني.

ويضم فريق سلمية كلا من اللاعبات زينب الحاج-غزل القصير-آيات خلوف-أناجيل رزوق-منار دهمان-مرح هنداوي-حنين سمعول-مرام الملا-ولاء خلوف-نينار الحاج حسين-روز ماري الخطيب-يارا رزوق.

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