كورتس يطالب باتخاذ نهج واضح ضد أردوغان

طالب رئيس الحكومة النمساوية المعين سيباستيان كورتس الاتحاد الأوروبي اليوم باتخاذ نهج واضح ضد رئيس النظام التركي رجب أردوغان ولا سيما فيما يتعلق بسياسته التي يبتز فيها الأوروبيين بقضية الهجرة.

وقال كورتس لصحيفة كوريير النمساوية حول سياسة الهجرة في تركيا إن “أردوغان يحاول استخدام البشر كأسلحة ويجب على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح بذلك” لافتاً إلى عزمه العمل بفعالية ليتبنى الاتحاد الأوروبي نهجاً واضحاً ضد أردوغان الذي “لا يفهم أي لغة أخرى”.

ويواصل النظام التركي استغلال ملف المهاجرين في البازار السياسي والمالي مع أوروبا بالتهديد بفتح حدود بلاده البرية والبحرية أمام مئات آلاف المهاجرين وخصوصاً من دول المنطقة نتيجة انتشار الإرهاب فيها والذي يدعمه النظام التركي على جميع المستويات في هذه المرحلة.

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