تواصل الاحتجاجات في مناطق لبنانية

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات وإغلاق الطرق في عدد من المناطق اللبنانية اليوم رفضاً للسياسة المالية والمصرفية وللمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين أقدموا على إضرام النار في فرع مصرف الاعتماد اللبناني على طريق عام زوق مصبح في كسروان شمال شرق بيروت وأقدموا على خلع الصراف الآلي من أمام الفرع وكسروا زجاج واجهته الأمامية.

وقطع محتجون في خيمة الاعتصام في حلبا بعكار شمال لبنان الطريق العام حلبا معلنين أنهم سيصعدون تحركاتهم في حال لم يتم إطلاق سراح أحد المعتصمين الذي تم إيقافه أمس.

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