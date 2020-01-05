إحباط تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في نجران

تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية من القضاء على عدد من مرتزقة العدوان السعودي إثر إحباط محاولة تسلل لهم في محور نجران.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري يمني قوله: إن الجيش واللجان تمكنوا من إحباط تسلل للمرتزقة إلى مواقع الجيش اليمني في مربع شجع ما أدى إلى تكبيد المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

واستهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ بالستي في الـ 27 من الشهر الماضي معسكراً لقوات النظام السعودي في نجران.

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