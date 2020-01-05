تنين بحري يلحق أضراراً كبيرة بالزراعات المحمية بريف طرطوس

تعرضت قريتا منية يحمور ومجدلون البحر بريف طرطوس لتنين بحري أدى لأضرار كبيرة في البيوت البلاستيكية والزراعات المحمية بعضها في طور الإنتاج والأشجار في القريتين.

وبين مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس في تصريح لـ سانا أن القريتين تعرضتا لتنين بحري بعد ظهر أمس أدى إلى تضرر البيوت البلاستيكية المزروعة بالبندورة والباذنجان والفاصولياء والخيار، لافتاً إلى العمل لكشف وإحصاء الأضرار.

بدوره، رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة مضر أسعد بين في تصريح مماثل أن الأضرار التي لحقت بالمزارعين كبيرة وأتت على ما يقارب 100 بيت بلاستيكي في المنطقة، داعياً إلى التعويض على الفلاحين المتضررين ممن لديهم ترخيص لبيوتهم البلاستيكية من صندوق الجفاف والكوارث ومن خارج الصندوق لمن لا يملكون سندات تمليك أو تنظيم زراعي لأراضيهم المملوكة على الشيوع ولا تنطبق شروط التعويض المنصوص عليها في الصندوق عليهم.

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