زراعة نحو 34 ألف هكتار قمح وشعير في الغاب
بلغت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة منذ بداية عمليات الزراعة خلال الموسم الحالي وحتى تاريخه نحو 34 ألف هكتار.
وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أنّ المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغت 32623 هكتارا منها 31635 هكتارا مروياً والباقي بعل فيما تمت زراعة 1339 هكتارا بمحصول الشعير في الأراضي المروية والبعلية مبيناً أن عمليات زراعة المحصولين في أراضي الغاب تستمر عادة حتى أواخر الشهر الجاري.
وأشار زروف إلى أن المساحات المزروعة بمحصول القمح تعد جيدة مقارنة بالسنوات السابقة إلا أنها قليلة بالنسبة لمحصول الشعير، لافتاً إلى أن الهطلات المطرية الجيدة خلال الموسم الحالي وتوافر مستلزمات الإنتاج لعبت دوراً مهماً في ازدياد المساحات المزروعة بمحصول القمح.
وخصصت هيئة تطوير الغاب خلال الموسم الحالي 61634 هكتاراً لزراعة محصول القمح مقابل 3670 هكتاراً للشعير.
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