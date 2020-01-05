الخارجية العراقية تستدعي السفير الأميركي في بغداد احتجاجاً على جريمة اغتيال أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني وتؤكد أنها انتهاك سافر للسيادة العراقية

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 10 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 05 كانون الثاني 2020
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نظام أردوغان يواصل سياسة التتريك في المناطق المحتلة
بتكليف من الرئيس الأسد .. الوزير عزام يقدم التعازي باستشهاد الفريق سليماني وكوكبة من رفاقه المقاومين
السيد نصرالله: استشهاد سليماني والمهندس تاريخ فاصل لبداية مرحلة جديدة
مسؤولون إيرانيون: على العالم الوقوف بوجه الإرهاب الأمريكي
طهران تحتج على تصريحات ترامب العدائية
شلاباتا: جريمة اغتيال سليماني والمهندس تتلاقى مع العمليات الإرهابية لـ "داعش" و"جبهة النصرة"
الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 100 ألف دونم في الأغوار
هجوم على قاعدة أمريكية في كينيا و"الشباب" تتبناه
سلوفاكيا: لا يمكن للعالم أن يلتزم الصمت تجاه اغتيال سليماني
لاريجاني: مزاعم ترامب كذبة للتغطية على جريمة الحرب التي ارتكبتها أمريكا
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من العيسوية ويبلّغ آخراً
حشود مليونية تشيّع الشهيد سليماني ورفاقه في الأهواز
الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال بالعيسوية جزء من حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني
عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال
بعد اغتيال الفريق سليماني..