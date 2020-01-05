آخر تحديث: 2020-01-05 17:09:10
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الخارجية العراقية تستدعي السفير الأميركي في بغداد احتجاجاً على جريمة اغتيال أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني وتؤكد أنها انتهاك سافر للسيادة العراقية

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