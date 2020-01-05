زراعة أكثر من 948 ألف هكتار بالمحاصيل الشتوية في الحسكة
أنهى فلاحو الحسكة عمليات الزراعة للموسم الشتوي الحالي وسط تحسن في الحالة العامة بظل استمرار الأحوال الجوية المناسبة لنمو المحاصيل.
وبين مدير زراعة الحسكة رجب سلامة أنّ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية بلغ 700ر948 ألف هكتار منها461.500 ألف هكتار للقمح بشقيه المروي والبعل و 453.100 ألف هكتار شعير بشقيه المروي والبعل، إضافة إلى زراعة 34.100 ألف هكتار لمحصول العدس المروي والبعل في كافة مناطق الاستقرار الزراعي.
وأشار سلامة إلى أن إحصاءات دائرة الإنتاج النباتي في المديرية تشير إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالمحاصيل البعلية لانخفاض التكاليف واعتمادها على مياه الأمطار بشكل رئيسي وخاصة محصول الشعير بالمقابل لا تزال المساحات الزراعية المروية قليلة بسبب ارتفاع التكاليف، منوهاً إلى أن الظروف الجوية وحالة الطقس الملائمة للزراعة خلال الفترة القليلة الماضية ساهمت بزيادة رقعة المساحة المزروعة في عموم مناطق الاستقرار الزراعي.
وتضمنت خطة مديرية زراعة الحسكة للموسم الشتوي الحالي زراعة مليون و147 ألف هكتار لمحاصيل القمح والشعير والعدس بشقيها المروي والبعل.
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