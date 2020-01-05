طهران تحتج على تصريحات ترامب العدائية
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير السويسري لدى طهران لكون بلاده راعية للمصالح الأمريكية في إيران وأبلغته احتجاج طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائية.
وأكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي للسفير السويسري أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية ومثالاً صارخاً على جرائم الحرب، مبيناً أنه لا يمكن قبول هذه التصريحات العدائية والتهديدية بأي شكل من الأشكال.
وأشار عراقجي إلى أن تهديدات ترامب بالهجوم على المراكز الثقافية الإيرانية تذكر بهجوم المغول أو أعمال الجماعات الإرهابية والمجرمة في تدمير الأماكن التاريخية والثقافية والتي تعد بموجب القواعد الدولية جرائم حرب.
بدوره، وعد السفير السويسري بأن ينقل الاحتجاج إلى مسؤولي الحكومة الأمريكية في أقرب وقت ممكن.
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