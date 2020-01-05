شلاباتا: جريمة اغتيال سليماني والمهندس تتلاقى مع العمليات الإرهابية لـ “داعش” و”جبهة النصرة”
وصف رئيس معهد العلاقات الدولية التشيكوسلوفاكي يارومير شلاباتا الجريمة الأميركية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بأنها “مأساة كبيرة تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون الدولي”.
وقال شلاباتا: إن هذه العملية تمثل إرهاب دولة وتتلاقى مع العمليات الإرهابية التي تقوم بها تنظيمات مثل “داعش” و”جبهة النصرة”، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت والإعلان عن الرفض لهذه العملية غير المسؤولة التي تمثل دعماً مكشوفاً للإرهاب والإرهابيين وتزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط وتهدد الاستقرار والأمن الدوليين وخاصة في أوروبا المجاورة جغرافياً.
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