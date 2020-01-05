لليوم الثّاني.. وفاة شخص عند العقدة المرورية ذاتها

توفي شخص، صباح اليوم، من جرّاء حادث سير على طريق المتحلق الجنوبي.

وذكر مصدر من فرع مرور دمشق أنّ سيارة خاصة صدمت شخصاً عند مفرق نهر عيشة بعد العقدة المرورية التاسعة على طريق المتحلق الجنوبي قبل أن يلوذ صاحبها بالفرار.

وأوضح المصدر أنّ الرجل ـ 39 عاماً ـ وصل مشفى دمشق مفارقاً الحياة إثر الحادث الذي كانت السرعة الزائدة وراءه.

وكانت امرأة فقدت حياتها، مساء أمس، بعد أن صدمتها سيارة خاصة عند العقدة المرورية ذاتها على طريق المتحلق الجنوبي.

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