نصائح بسيطة لتجنب التسمم الغذائي

يمكن أن يسبب التسمم الغذائي مجموعة من الأعراض السيئة، بعد تناول طعام ملوث بالكائنات المعدية، مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات.

وعادة، تبدأ الأعراض في غضون بضعة أيام من تناول الطعام الملوث، لكن في بعض الأحيان تبدأ بعد ساعات قليلة.

وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية عن أهم الأعراض، وهي: الشعور بالغثيان والإسهال وتقلصات المعدة وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة وأعلى والشعور بالإعياء عموماً والتعب والقشعريرة.

ويبقى السؤال: كيف نتجنب التسمم الغذائي؟

يمكننا تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عن طريق الحفاظ على معايير النظافة العالية، وهناك نصيحة بسيطة تتمثل في غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وتجفيفها قبل تناول الطعام وبعده، بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض والخضروات، وفقاً لإدارة الصحة الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من طهي الدواجن والبرغر والنقانق والكباب بشكل جيد.

كيف يتم تشخيص المرض؟

غالباً ما يتم تشخيص التسمم الغذائي استناداً إلى مدة المرض وأعراضه والأطعمة المحددة التي تناولتها، وفقاً لمايو كلينك.

ويمكن أن يقوم الطبيب بإجراء اختبارات تشخيصية، مثل فحص الدم أو تحليل البراز أو فحص الطفيليات، لتحديد السبب وتأكيد التشخيص، كما يوضح الموقع الصحي.

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