لاريجاني: مزاعم ترامب كذبة للتغطية على جريمة الحرب التي ارتكبتها أمريكا

أكد رئيس مجلس الشوري الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ورفاقه قلب الموازين في المنطقة.

ونقلت وكالة “إرنا” عن لاريجاني قوله مخاطباً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جلسة المجلس، اليوم: لقد ارتكبت جريمة كبيرة سيسجل اسمك في تاريخ العالم إلى جانب مرتكبي جريمة انقلاب 19 آب 1953 والجريمة الأمريكية بإسقاط طائرة الركاب الإيرانية في تموز عام 1988.

ونوّه لاريجاني بما قدمه الشهيد سليماني ودوره الرائد في قيادة قوة القدس والدفاع عن أمن المنطقة بمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وأضاف: إن المسؤولين الأمريكيين قالوا: إن القائد سليماني كان يريد اتخاذ إجراء ضد القوات الأمريكية في المنطقة وهذه المزاعم باطلة وعلى الشعب الأمريكي ومجلس النواب أن يعلما أن مزاعم الرئيس الأمريكي ما هي إلا كذبة للتغطية على جريمة الحرب والعملية الإرهابية التي ارتكبتها أمريكا.

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