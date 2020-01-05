الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المناطق الساحلية ويكون بارداً ليلاً، محذّرة من تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية والجليد فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً خاصة في المنطقة الجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة يوم غد ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لأمطار متفرقة فوق المرتفعات الساحلية صباحاً.

وبلغت كميات هطول الأمطار في عدد من المحافظات حسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة طرطوس 75 مم في القدموس وفي الشيخ بدر 54 مم وفي حمام واصل 44.5 مم وفي مشتى الحلو 34 مم.

وفي محافظة حماة، بلغت كميات الهطول 65 مم في مصياف و60 مم في وادي العيون و56 مم في الرصافة و40 مم في عين حلاقيم و30 مم في ربعو.

وسجلت كميات الهطول في محافظة اللاذقية 51 مم في القرداحة و37.2 مم في اللاذقية المدينة و35 مم في بوقا و25 مم في مطار الباسل.

وفي محافظة حمص، وصلت إلى 31 مم في شين و29 مم في العريضة و25 مم في كل من الناصرة ومرمريتا و22 مم في قلعة الحصن.

وفي محافظة القنيطرة، بلغت كمية الهطول في حضر 35 مم وفي المدينة 25 مم وفي نبع الصخر 23 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الأحد الإثنين الثلاثاء دمشق 10 /5 12 /4 11 /4 القنيطرة 8 /3 10 /2 9 /2 درعا 11 /5 13 /4 12 /4 السويداء 9 /3 11 /2 10 /2 حمص 9 /4 11 /3 10 /3 حماة 11 /5 13 /4 12 /4 الحسكة 9 /5 11 /4 10 /4 اللاذقية 15 /11 17 /10 16 /10 طرطوس 15 /12 17 /11 16 /11 حلب 10 /6 10 /5 9 /5 ادلب 10 /6 10 /5 9 /5 دير الزور 13 /6 13 /5 12 /5 الرقة 12 /5 12 /4 11 /4

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