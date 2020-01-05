مواضيع وطنية ووجدانية في مهرجان المحبة والشعر

استضاف المركز الثقافي العربي بـ”أبو رمانة” مهرجان المحبة والشعر الثاني وأدارته الإعلامية منيرة.

وتنوعت المشاركات من حيث المواضيع والتجارب، أما البداية فمع الشاعرة سمر تغلبي التي قدمت نصوصاً عبّرت فيها عن حالات اجتماعية وإنسانية إضافة إلى وصف دمشق باعتبارها رمزاً وطنياً.

كذلك عكس الشاعر نبراس عربان في نصوصه انفعالات وجدانية وعاطفية إضافة إلى النزعة الذاتية التي عبّرت عن تضامنه مع أوجاع الآخرين.

وبعدد من النصوص الاجتماعية، عبرت الشاعرة أمل عن مفارقات اجتماعية في الحياة.

بدوره، ركّز الشاعر حسن أحمد بقصائده على انتصارات الجيش العربي السوري وحب الوطن.

كما ألقى الشاعر أسامة شحادة نصوصاً انتقد فيها تراجع الشعر وانتشار الضعيف منه إضافة إلى نصوص وطنية عبر فيها عن حبه لسورية وانتمائه إليها.

واقتصرت النصوص على شعر الشطرين، وترافقت بموسيقى عزفها على العود الفنان يوسف سويدان.

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