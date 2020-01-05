سلوفاكيا: لا يمكن للعالم أن يلتزم الصمت تجاه اغتيال سليماني

أكد رئيس البرلمان السلوفاكي أندريه دانكو أنّ الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة باغتيال سليماني تمثل خرقاً للقانون الدولي، مشدداً على أنه لا يمكن أن يلتزم العالم الصمت تجاه هذه العملية.

وقال دانكو في تصريح له: إن على الاتحاد الأوروبي أن يعبر الآن وبشكل موحد للولايات المتحدة عن موقفه الرافض لهذه العملية، مؤكداً أنها تمثل عملاً غير مسؤول من قبل الولايات المتحدة يعرض الأمن الدولي للخطر.

من جهته، وصف رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها عملية اغتيال سليماني بالإرهابية، مشدداً على أنه يتوجب إيقاف الإدارة الأمريكية عن ارتكاب مثل هذه الأعمال وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية والتعامل معها ككيان إرهابي.

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