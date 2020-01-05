هجوم على قاعدة أمريكية في كينيا و”الشباب” تتبناه

أعلن مسؤول محلي كيني أن مسلحين من حركة “الشباب” الصومالية الإرهابية شنوا هجوماً على قاعدة عسكرية لقوات أميركية وكينية في لامو شمال شرق كينيا اليوم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول قوله: إن الهجوم وقع قبل فجر اليوم على قاعدة تعرف باسم كامب سيمبا حيث تجري عملية أمنية حالياً من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

بدورها، تبنّت حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي، الهجوم وأكدت في بيان لها أنها نجحت في مهاجمة القاعدة العسكرية المحصنة بشدة وتسيطر حالياً على جزء منها كما تحدثت عن سقوط قتلى كينيين وأميركيين.

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