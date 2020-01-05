طهران: نحن من نُحدد مكان وكيفية الرد على اغتيال سليماني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجريمة الأميركية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني تعدّ دعماً جديداً من أميركا للإرهاب.

وقال روحاني خلال لقائه أمس في طهران وزير خارجية مشيخة قطر: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن مطلقاً البادئة بأي توتر قد يؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة وإن ما أدى إلى زيادة التوتر خلال السنوات الأخيرة هو الإجراءات الأميركية المتهورة.

وبيّن روحاني أن الشهيد سليماني كان وجهاً عالمياً في محاربة الإرهاب والجميع كانوا يعلمون مدى الدور المؤثر الذي كان يلعبه في أمن المنطقة، مشيراً إلى أن الأميركيين دشنوا مساراً جديداً خطيراً للمنطقة.

وفي الإطار ذاته أكد الرئيس روحاني أن الشهيد سليماني كان شخصية سياسية واستراتيجية لا نظير لها.

وأوضح روحاني خلال زيارة منزل الشهيد سليماني أن الفراغ الذي تركه سليماني لا يمكن ملؤه بسهولة، مبيناً أن جهوده وتضحياته كانت على مدار الساعة وخدماته كانت بهدف الحفاظ على الأمن في البلاد والمنطقة.

من جانبه أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن أمريكا أقدمت على انتحار سياسي وعسكري باغتيالها الفريق الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأكد رضائي جهوزية جبهة المقاومة واستعدادها للقيام بأي عملية، مبيناً أن واشنطن بعملها الإجرامي هذا ورطت نفسها وقال: لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا وسيكون ردنا قاسياً.

إلى ذلك أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس يشكل نقطة البداية لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.

وقال اللواء سلامي في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون الإيراني أمس: يجب تسجيل عبارة إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة لأنه في وقت لاحق سيرى الجميع أن ذلك تحقق، مضيفاً: اغتيال الفريق سليماني سيخلق طاقة جديدة ضمن جغرافية واسعة بشكل عفوي ومصممة على انتقام قاس وسيكون هذا الانتقام على نطاق واسع على مر الوقت وبآثار مصيرية.

واعتبر اللواء سلامي أن جبهة المقاومة ستنتقم لدم الشهداء الفريق سليماني والمهندس ومرافقيهما، لافتاً إلى أن جريمة الأمريكيين باغتيال الفريق سليماني تعد خطأ فادحاً وانهياراً للسياسة الأمريكية في العالم الإسلامي.

وفي السياق ذاته أكد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن إيران هي من تحدد مكان وكيفية الرد على اغتيال الفريق الشهيد.

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