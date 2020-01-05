عودة 686 أسرة جديدة إلى بيوتها في منطقتي تل تمر ورأس العين

الحسكة ـ خليل اقطيني:

تزامناً مع استمرار انتشار وحدات من جيشنا الباسل في شمال محافظة الحسكة، وتعزيز تمركزها في العديد من المناطق، وفي ظل حالة الأمن والأمان التي يوفرها هذا التمركز، شهدت المحافظة عودة الكثير من الأسر الجديدة إلى بيوتها وقراها في منطقتي تل تمر ورأس العين شمال غرب المحافظة.

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة عصام الحسين لـ«تشرين» أنه تم خلال الأيام الماضية رصد حركة عودة للأهالي إلى بيوتهم في منطقتي تل تمر ورأس العين وريف المنطقتين. حيث بلغ عدد الأسر العائدة 686 أسرة تضم 4174 فرداً، منها 471 عائلة تضم 2355 فرداً إلى بيوتها في 19 قرية من منطقة تل تمر وريفها وهي : السودة ــ خويتلة ــ حلوة ــ باب الخير ــ مجيبرة ــ الدردارة ــ قبور الغراجنة ــ الشيخ علي ــ العبوش ــ قبر صغير شرقي ــ الفكة ــ سكر الأحيمر ــ الدشيشة ــ أم الخير ــ البجارية ــ القاهرة ــ تل تمر. أما إلى منطقة رأس العين وريفها فبلغ عدد الأسر العائدة 215 عائلة مكونة من 1819 فرداً كانت تقيم في مراكز الإقامة المؤقته في مدينة الحسكة.

وأوضح الحسين أن حركة العودة هذه ما كان لها أن تتم لولا حالة الأمن والأمان التي أشاعها انتشار وحدات الجيش العربي السوري وتمركزها في تلك المناطق. حيث تم قبل العودة الأخيرة عودة 9303 عائلات مكونة من 46519 فرداً إلى قراهم في الريف الغربي لمنطقة رأس العين.

وبذلك تراجع العدد الإجمالي للأسر النازحة من المناطق الشمالية في المحافظة بسبب العدوان التركي الغاشم والتي تمّ استقبالها من الجهات المعنية في مدينة الحسكة من 19776 عائلة تضم 89079 فرداً إلى 9583 عائلة تضم 37003 أفراد، منها 2874 عائلة تضم 13535 فرداً تقيم في 88 مركز إيواء، والباقي 6709 عائلات تضم 23468 فرداً مستضافة لدى المجتمع المحلي.

وأكد الحسين أن الجهات المعنية وزعت كل المستلزمات الضرورية على هذه الأسر

والجهات المشاركة بتقديم الخدمات هي الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الخيرية في مدينتي الحسكة والقامشلي.

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