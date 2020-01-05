الأكاذيب الأمريكية والجرائم الموصوفة!

محي الدين المحمد:

توالت الأكاذيب من مسؤولي الإدارة الأمريكية في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مرافقيهم، وكان في مقدمة جوقة الكاذبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ومسؤول الأمن القومي المخلوع جون بولتون الذين هرطقوا بأن هذه الجريمة المدانة على المستوى العالمي هي «استهداف لإرهابيين» وبأمر شخصي من ترامب نفسه الذي يواجه حملات أمريكية لعزله بسبب الموبقات التي ارتكبها ويرتكبها.

إن الرئيس الأمريكي وجوقته يعلمون علم اليقين أن الشهداء الذين ارتقوا إثر اغتيالهم كانوا من أبرز من تصدى للإرهاب في سورية والعراق، وكانوا في مقدمة الذين قادوا عمليات اجتثاث «داعش» و«النصرة» دفاعاً عن شعوب المنطقة وعن شعوب العالم، ولم يكن هؤلاء ينتظرون الثناء من أحد على اعتبار أن ما كانوا يقومون به هو واجب إنساني وأخلاقي، على عكس ما فعلته أمريكا سابقاً ولاحقاً وما ستفعله مستقبلاً في تحالفها مع الإرهاب الذي صنعته ودعمته واستثمرت به منذ تأسيسها «للقاعدة» في أفغانستان مروراً بالعراق واليمن والجزائر وسورية.. ولكن الجديد في مسيرة الإجرام الأمريكية أنها باتت اليوم تفاخر بإجرامها، الذي بات يستهدف كل من يحارب الإرهاب كدول أو كقادة.

وللتذكير فقط نقول: إن أمريكا قد اعتدت عشرات المرات على مواقع الجيش العربي السوري في محاولة لعرقلة محاربته لتنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، مثلما فعلت أمريكا ذلك في جبال الثردة وقصفت مواقع في دمشق وحمص بالتعاون مع دول الاستعمار القديم بحجة «استخدام الكيماوي» الذي كشفت الصحف البريطانية ووثائق ويكيليكس بأنه تم الضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتزوير تقاريرها..؟

وكانت أمريكا تحرّض «اسرائيل» على ارتكاب العدوان على سورية في أعقاب كل انتصار على الإرهابيين في الغوطة وحلب وإدلب.

ما يعني أن أمريكا قد حسمت أمرها في امتهان الإجرام والقرصنة ولم تعد تكتفي باستخدام العقوبات الجائرة ضد الدول والشعور والاعتماد على الوكلاء في نشر الفوضى وتقويض الأمن الدولي برمته. وهذا يتطلب مواقف حازمة لمواجهة هذا الصلف الأمريكي الذي بات يهدد العالم قاطبة.

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