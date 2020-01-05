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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 10 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 05 كانون الثاني 2020
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الجيش يدمّر أوكاراً وتحصينات للإرهابيين في ريفي إدلب وحلب
عودة عشرات المواطنين من مناطق انتشار الإرهابيين بريف حلب إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب
تواصل الإدانات العربية للجريمة الأمريكية باغتيال سليماني والمهندس
خمسة صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية وقاعدة بلد الجوية في بغداد
برلماني إيطالي يصف العدوان الأمريكي في العراق بالجبان والغبي
روسيا والصين تشجبان الجريمة الأمريكية باغتيال سليماني
جيش التحرير الفلسطيني يدين اغتيال سليماني والمهندس
روحاني: جريمة اغتيال سليماني دعم جديد من قبل أمريكا للإرهاب
مقتل 14 شخصاً معظمهم تلاميذ بتفجير في بوركينا فاسو
إلغاء اتفاقية التعاون بين النظام التركي وحكومة طرابلس
سيناتوران أمريكيان ينتقدان جريمة إدارة ترامب باغتيال سليماني
الـ "ناتو" يعلق أنشطتة التدريبية في العراق
استقالة مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي
يفسييف: اغتيال سليماني والمهندس خرقٌ صارخٌ لقواعد القانون الدولي
أحزاب عربية: ترامب يتصرف كزعيم لإحدى العصابات الدولية