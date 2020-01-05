اقتصاد سياسي.. عبث السياسة الأميركية وحال الداخل الاقتصادي

ترجمة وتحرير ـ خالد فلحوط:

ساهمت السياسات التجارية الحمائية -أحادية الجانب- التي تنتهجها الإدارة الأميركية في إغراق الولايات المتحدة في كساد كبير أثّر سلباً على العالم بأسره. فأثرت الرسوم الجمركية على محفظة المستهلك والناخب الأميركي قبل الانتخابات القادمة، والتي ستقضي على معظم الفوائد التي تحصل عليها الأسر الأميركية من التخفيضات الضريبية. فالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تكلف الأسر الأميركية ما يصل إلى ألف دولار إضافية، وهذا ما يزيد من عبء الأسرة، ويؤثر في التنمية الاقتصادية الأميركية بحسب نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية نيل برادلي.

وتبدو المشكلة في الاقتصاد الأميركي هي أن العولمة التي تم تفكيكها، أدت لنقل الأعمال والوظائف لخارج أميركا، وما سببه من تقليل القدرة الصناعية في أميركا، وما يرتبط بها من ابتكار وتطوير وصولاً للقوة الشرائية والقواعد الضريبية. وعندما يبدأ الحديث الإعلامي عن التنبؤات الوخيمة لعواقب الحرب التجارية الأميركية، نتحدث عن محاولة الدول حماية صناعاتها بفرض رسوم جمركية على استيراد منتجات أرخص من دول أجنبية.

بينما نجد اليوم الواردات الصينية هي من شركات أميركية. وتتمثل نتائج الجهل الاقتصادي لواشنطن باختلاف تعريفة ترامب، فهي لا تدفع الأميركيين للركود فقط، بل العالم بأسره، وتقول رئيسة محللي السوق الاقتصادية في انفيسكو كرتستينا هوبر: «تصبح أقوى اقتصادات العالم أكثر عرضة للدخول في حالة ركود اقتصادي، نتيجة سياسات الحمائية والحروب التجارية التي تخوضها».

الخلافات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين تقوّض الاستقرار المالي في القطاعات المنكشفة على إجراءات الرسوم الجمركية، التي تتخذها أميركا. فالخلاف الجمركي له تأثير سلبي على الشركات الأميركية العاملة في الصين. فقالت شركة «آبل» الأميركية إلى الممثل التجاري للولايات المتحدة روبيرت لانيهايزر: «تخفض الرسوم الجمركية من الإنتاج الاقتصادي، وتضعها في موقف أقل تنافسية، مقارنة بمنافسيها الدوليين وتحديداً الشركات الصينية». بالمقابل تتبع بكين استراتيجية «في الصين ومن أجل الصين» الهادفة لتوطين التصنيع محلياً، مع الاستعانة بمصادر محلية لخدمة السوق الصيني، وتشكل هذه الاستراتيجية خياراً رشيداً للعديد من الشركات بعيداً عن تأثير الرسوم في الوقت الذي تحافظ فيه على القدرة على اقتناص فرص السوق المحلي.

ويدرك الاقتصاديون الليبراليون الجدد، أن إنتاج الشركات الأميركية من السلع في الخارج غير مثمر وتستفيد منه المراكز والنشاطات الاقتصادية الخارجية. وليس هذا مفاجئاً عند تخلي الشركات الأميركية عن القوى العاملة الأميركية لكسب المزيد من الأموال.

فمعدل مشاركة القوى العاملة منخفض مع تراجع مستويات المعيشة، واتساع مساحة الديون بالتوازي مع تصدير النشاط الاقتصادي للخارج. وهذا ما يحتم لجوء الإدارات الأميركية لاتباع أساليب عدائية غير مجدية لتأمين مصادر التمويل، أو شن الحروب وخلق النزاعات لإضفاء طابع السيطرة الأميركية.

عن موقع «بول غريغ روبيرت»

طباعة