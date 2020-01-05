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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 10 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 05 كانون الثاني 2020
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بعد اغتيال الفريق سليماني..
طهران: نحن من نُحدد مكان وكيفية الرد على اغتيال سليماني
عودة 686 أسرة جديدة إلى بيوتها في منطقتي تل تمر ورأس العين
اقتصاد سياسي.. عبث السياسة الأميركية وحال الداخل الاقتصادي
من العالم
الجيش يدمّر أوكاراً وتحصينات للإرهابيين في ريفي إدلب وحلب
عودة عشرات المواطنين من مناطق انتشار الإرهابيين بريف حلب إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب
تواصل الإدانات العربية للجريمة الأمريكية باغتيال سليماني والمهندس
خمسة صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية وقاعدة بلد الجوية في بغداد
برلماني إيطالي يصف العدوان الأمريكي في العراق بالجبان والغبي
روسيا والصين تشجبان الجريمة الأمريكية باغتيال سليماني
جيش التحرير الفلسطيني يدين اغتيال سليماني والمهندس
روحاني: جريمة اغتيال سليماني دعم جديد من قبل أمريكا للإرهاب
مقتل 14 شخصاً معظمهم تلاميذ بتفجير في بوركينا فاسو
إلغاء اتفاقية التعاون بين النظام التركي وحكومة طرابلس