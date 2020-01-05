الحرس الثوري الإيراني: نعدّ اللحظات للانتقام الكبير

تشرين – رصد:

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أمس: إننا جاهزون ونعد اللحظات للانتقام الكبير من المجرمين والمتسببين والداعمين لجريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وأصدر تنكسيري، بياناً جاء فيه: إن العدو تصور أنه من خلال التصفية الجسدية لسليماني سيتمكن من إلغاء التيار الثوري الحماسي الذي انتشر في المنطقة بأسرها وتجذر فيها، غافلاً عن أن تيار المقاومة له من المكانة السامية في قلوب شعوب المنطقة وقلوب الرجال الأحرار، بحيث لا يمكن إلغاؤه بالتصفية الجسدية لمجاهديه.

(فارس)

الصين: على أمـريكا الكـف عن إسـاءة اسـتخدام القـوة

تشرين – رصد:

أعلنت الصين أن وزير الخارجية وانغ يي تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وقال له: إن أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة.

وأبلغ وزير خارجية الصين وانغ يي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي أمس أن السلوك العسكري الأمريكي المنطوي على مخاطر ينتهك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وسيزيد من حدة التوتر والاضطرابات في المنطقة.

(سبوتنيك)

العراق يقيّد عمل القوات الأمريكية بالبلاد

تشرين – رصد:

أعلن اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمس، أن العراق أصدر قراراً بتقييد عمل القوات الأمريكية بالبلاد بعد استشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقال خلف: إن استشهاد سليماني والمهندس بغارة جوية أمريكية، هو طعنة في الظهر.

(أنباء الإعلام العراقي)

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