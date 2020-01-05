إغلاق 84 محلاً في دير الزور لمخالفتها الشروط الصحية

مالك الجاسم:

برغم ضعف التمويل وقلة الآليات والأيدي العاملة في مجلس مدينة دير الزور لكن العمل لا يزال قائماً، وبدأت مرحلة التعافي تدب داخله للقيام بالأعمال المنوطة به، وكان التركيز على فتح الشوارع الرئيسة والفرعية وترحيل الأنقاض لتأمين عودة الأهالي باتجاه الأحياء المحررة، ومن ثم عملية تأهيل الشوارع وشبكات الصرف الصحي، ولم تقتصر الأمور على ذلك وكانت هناك أعمال عدة كالإنارة بالطاقة الكهربائية والإنارة التزيينية وهي من الأساليب الجديدة المعتمدة في المحافظة، وتأهيل مداخل المدينة والحدائق والدوارات ضمن الأحياء.

وفي هذا الإطار قال المهندس رائد منديل رئيس مجلس المدينة: إن العمل يتركز على عدة أمور, منها ترحيل الأنقاض واستبدال خطوط الصرف الصحي في عدد من أحياء المدينة من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم وتم إبرام /30/ عقداً لترحيل الأنقاض من الفترة الممتدة من 1/1/ 2019 وحتى 15/12/ 2019 وتركزت على ترحيل الأنقاض من الشوارع الرئيسة والأرصفة في الأحياء المحررة، وأنجزنا عملاً متكاملاً في هذا المجال، حيث بدأت الحياة تعود إلى بعض الأحياء.

أما بالنسبة لأعمال استبدال الصرف الصحي فتم إبرام 12 عقداً لأحياء مختلفة من المدينة وأغلبية العقود كانت باتجاه الأحياء المحررة، وتلا هذا العمل التركيز على مد المجبول الإسفلتي لبعض الشوارع الرئيسة في المدينة.

وأضاف منديل: تمت صيانة المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور في المرحلة الثالثة بموجب عقد تم إبرامه مع الشركة العامة للبناء والتعمير في المنطقة الشرقية بقيمة 24 مليون ليرة وصيانة وتأهيل دوار المطار، وتأهيل مبنى خدمة المواطن كمرحلة أولى، وصيانة اللوحة البانورامية، والدوار الرئيس مع الأرصفة لطريق حلب على المدخل الغربي لمدينة دير الزور.

وفيما يتعلق بأعمال الإنارة التزيينية في الشوارع الرئيسة والفرعية ضمن أحياء المدينة فقد تم إنجاز قسم كبير منها بأسلوب جديد تم اعتماده, إضافة إلى أعمال الإنارة بالطاقة الكهربائية في الشوارع والساحات العامة.

أما فيما يتعلق بعمل مديرية الشؤون الصحية فبلغ عدد الضبوط التي تم تنظيمها حوالي / 500 / ضبط صحي بحق أصحاب المحال المخالفة للشروط الصحية وتم إغلاق /84/ محلاً بسبب مخالفة التعليمات الصحية ومزاولة المهن من دون الحصول على الترخيص الإداري وعدم وجود بطاقات صحية لعمال المهن الغذائية.

وأضاف منديل: تم منح تراخيص إدارية لمهن مختلفة بلغت /45/ ترخيصاً, يضاف إلى ذلك إجراء الفحص الطبي ضمن المسلخ الفني لعدد من الأغنام وصل إلى /3075/ ذبيحة عجل وماعز وجمل.

وختم منديل حديثه بضرورة التعاون بين المواطن وورشات مجلس المدينة من عدة نواحٍ, أهمها التقيد بمواعيد تجميع الأنقاض ليتم ترحيلها في وقت واحد، والتقيد بمواعيد رمي القمامة ليتسنى لعمال النظافة ترحيلها ضمن الأوقات المحددة ويكون عاملاً جمالياً للمحافظة، حيث كانت هناك سابقاً معاناة من النقص في بعض الآليات وخاصة الضواغط، ولكن الآن توجد حالة تعافٍ من حيث توفر الآليات والأيدي العاملة، ويتم العمل على جوانب عدة، أنجز قسم كبير منها، وسيتابع العمل خلال العام الحالي بوتيرة مرتفعة لإنجاز ما تبقى منه.

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