تواصل الإدانات العربية للجريمة الأمريكية باغتيال سليماني والمهندس

استنكر المحلل السياسي المصري الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مشيراً إلى أنها جريمة سياسية مكتملة الأركان واعتداء مباشر على سيادة العراق وإيران.

وقال أحمد في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة: إن هذا الاغتيال لن يوقف عمليات المقاومة التي كان الشهيد سليماني أحد رعاتها” مضيفاً:”إن ما زرعه سليماني لن يتوقف باستشهاده بل على العكس هو قوة دفع لحركات المقاومة.

من جهته أكد الشيخ الدكتور صادق النابلسي الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية أن العملية الإجرامية الإرهابية التي نفذتها القوات الأمريكية تشكل خرقاً للسيادة العراقية والقانون الدولي.

وقال النابلسي في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت إن الولايات المتحدة الأمريكية تنشر مناخاً من اللاعقلانية وتستخدم الأمم المتحدة لإخضاع الدول بدل أن تكون مؤسسات الأمم المتحدة في خدمة السلام والاستقرار في العالم.

إلى ذلك أدان رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا العدوان الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد الفريق سليماني، داعيا إلى إزالة القواعد الأمريكية من العراق وكل المنطقة.

وأكد شاتيلا في تصريح له أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع تحقيق هدفها من جريمة الاغتيال الذي سيجبرها على الانسحاب من العراق ويزيد من عزم المقاومة على مواجهة العدو الصهيوني.

وفي صنعاء أدان الدكتور هزاع عبد الرحمن الصبري مسؤول الشؤون السياسية والإعلام بالمجلس اليمني للسلم والتضامن جريمة اغتيال سليماني والمهندس، مؤكدا في تصريح خاص لمراسل سانا في صنعاء أن هذه العملية الإجرامية تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وخرقا سافراً لسيادة دولة مستقلة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة.

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