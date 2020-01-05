أوتار مفتوحة الغاية

فاتح كلثوم:

لست واقعياً بما يكفي لأتبادل والفراغ الحوار، مع علمي بأننا ننتمي إلى المصدر ذاته الأصل، مثلما نتشارك بالحلم، والهدف، وغاية السقوط!!..

– يقول «آينشتاين»:/ لا يمكن توصيف أي حدث في الكون من دون إضافة «البعد الرابع- الزمن» له/ وهذا ما أحالني إلى الحالة السديمية المالكة للدقيقة الأخيرة المكلفة بتحضيرات مراسم الجنازة لعام كنا نتعاقب على أيامه بصبر يتجاوز انتظار العقل لقدوم من يأتي لتفكيك ما أضمره عندما كان يتجول في اللازمن وحيداً، ولم يكن حينها سوى حفنة من طين، يعلوها البرق، وينذرها الرعد بقادم مجهول في تأويله لمعنى الوجود، ألهذا مازال البشر يتبادلون في تلك الدقيقة الأنخاب، والرقص، وإطلاق النار على الفراغ!!..

الفراغ – أيضاً- حالة سديمية يُشكك بمصدرها، وهذا ما جعلهما في وفاق مجازي مع الزمن، وجعلنا -نحن بني الإنسان- أغراباً ندور في رحاهما، نبحث عن إثبات دائم يعزز لنا ما قاله «أرسطو» في الماضي السحيق، عندما جزم بأن: /لا يمكن للاشيء أن يكون موجوداً./… في «البعد الخامس» يتخلى الزمن عن مجازاته في الحضور والغياب معاً، يتساوى والفراغ في أحلامنا الصغيرة، في انكساراتنا الغائبة عن الفهم، في هفواتنا المكررة تجاه كلّ ما نصبو للوصول إليه… في «البعد الخامس» نستطيع التحرك كما حبات المطر من الماضي إلى المستقبل، ومن المستقبل إلى الماضي، بيسر الضوء في تمنعه عن اختيار طريق محدد بتضاريس مسبقة المعالم.. في «البعد الخامس» يترتب علينا أن نجعل من الدقيقة الفاصلة بين العامين صفراً لنبدأ من جديد بعيداً عن المجاز.. في «البعد الخامس» تترتب علينا مطالبة الفراغ باستيعاب «البعد العاشر» حيث يتوقف العقل البشري عن إنتاج شباكه المجدولة بخيوط «أرسطو».. تلك الشباك التي ضاقت مساحاتها لتحدد خيارات السعادة بإجبار البشر مجتمعين على النهيق حسبما أراد لهم «نيتشه» أن يكونوا في الحاضر والمستقبل… في «البعد العاشر» حيث يتوقف العقل عن تكرار ماضيه، سيتم استبدال خيوط تلك الشباك بحزم مكونة من «أوتار» حلقية مفتوحة ومتناهية في الصغر، لكن عفوية جمعها تشكل توليفة إنسانية تشبه في تناغمها اتحاد أوتار آلة «الكمان» في إصرارها على إصدار نغمات موسيقية مختلفة، وغير متناهية في الانسجام مع الغاية القصوى التي تحكم وجودنا وسط كل ما يحيط بنا من فراغ… في «البعد الحادي عشر» لن نطلق النار على الفراغ في احتفالات رأس السنة الجديدة!.

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