خمسة صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية وقاعدة بلد الجوية في بغداد

أصيب ثلاثة أشخاص جراء سقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد فيما استهدفت خمسة صواريخ المنطقة الخضراء التي تحوي السفارة الأمريكية وقاعدة بلد الجوية شمال بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله إن قذيفة هاون سقطت ضمن منطقة الجادرية ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

من جهته قال مصدر في الفرقة الخاصة المكلفة حماية المنطقة الخضراء لمراسلة سانا في بغداد إن صاروخي كاتيوشا موجهين نحو السفارة الأمريكية في بغداد سقطا في مكانين قريبين من السفارة.

وأوضح المصدر أن الصاروخ الأول سقط قرب فندق بابل في الجهة المقابلة للسفارة على نهر دجلة فيما سقط الثاني في ساحة الاحتفالات وسط المنطقة الخضراء، مضيفاً: إن الصاروخين لم يسفرا عن أي إصابات سوى أضرار مادية ببعض السيارات العابرة.

من جهته كشف اللواء الطيار ساهي العامري قائد قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وسط العراق عن سقوط ثلاث قذائف هاون في القاعدة التي تتخذ القوات الأمريكية في جانب منها معسكرا لها.

وقال العامري: إن القذائف الثلاث التي سقطت إحداها على مدرج الطائرات تسببت بإحداث أضرار مادية وإصابة ثلاثة عراقيين.

ولم تتوافر تفاصيل فورية عن مصدر إطلاق القذائف والصواريخ.

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