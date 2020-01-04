برلماني إيطالي يصف العدوان الأمريكي في العراق بالجبان والغبي

وصف البرلماني الإيطالي اليساندرو دي باتيستا العدوان الأمريكي قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بأنه جبان وغبي، داعياً إلى الحوار مع إيران.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن دي باتيستا القيادي في حركة (خمس نجوم) قوله على صفحته بموقع فيسبوك: إن الغارة الأمريكية خطيرة وغبية لأن الشرق الأوسط بمثابة برميل بارود.

ودعا دي باتيستا الحكومة الإيطالية للعمل من أجل الحوار مع إيران “التي لم تمثل قط تهديداً لإيطاليا، مشيراً إلى أنه “قبل فرض عقوبات من قبل واشنطن كانت إيران دولة أساسية بالنسبة لاقتصادنا ولأعمالنا التجارية.

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