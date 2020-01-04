إنجاز مشروعات مائية بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ليرة خلال 2019 في السويداء

أنجزت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء مشروعات مائية خلال العام الماضي بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات ليرة و ذلك بهدف تحسين الواقع المائي وتلبية احتياجات المواطنين.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس وائل شقير في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الأعمال المنجزة تضمنت إدخال ستة آبار بالاستثمار شملت داما الاحتياطي والبئر رقم 12 في تجمع آبار خازمة والسويداء رقم 31 بالمدينة الرياضية وأم حارتين البديل والدارة البديل وسهوة البلاطة وإعادة تجهيز ثلاث آبار خرجت عن الخدمة لأسباب فنية وهي رساس رقم 6 والسويداء 17 وصلاخد 3.

وأوضح المهندس شقير أنه تم أيضا الانتهاء من حفر وإكساء 6 آبار جديدة ليتم وضعها بالخدمة العام الحالي موزعة بواقع بئر في قرية المجدل وبئرين شرقي بلدة عرى لصالح بلدتي الكفر وحبران وبئر في قرية لبين وبئر في موقع ضاحية السكن الشبابي في بلدة سليم وبئر في حي الصحاري بمدينة شهبا إضافة للانتهاء من مشروع إرواء قرية شعاب وإعادة تشغيل محطات التصفية على سدود الروم وحبران وجبل العرب و المشنف التي توقفت عن العمل بسسب نفاذ مخزونها في صيف وخريف العام 2018.

ولفت المهندس شقير إلى أنه تم أيضا تنفيذ مشروعات ربط لعدد من الآبار ومحطات التصفية و بناء خزانات مياه للآبار في دوما وشهبا واستبدال شبكات مياه قديمة ومهترئة بطول 35 كيلو مترا وتوسيع شبكات قديمة بمدينة السويداء وريف المحافظة بطول 20 كيلو متراً.

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