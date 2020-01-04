سيناتوران أمريكيان ينتقدان جريمة إدارة ترامب باغتيال سليماني

انتقد كل من السيناتور بيرني ساندرز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية والنائب بالكونغرس روهيت خانا، إقدام إدارة دونالد ترامب على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني مشيرين إلى عزمهما طرح تشريع يحظر تمويل أي تدخل عسكري ضد إيران.

ونقلت شبكة” CNN” الإخبارية عن ساندرز وخانا قولهما في بيان مشترك: إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ حرباً غير مصرح بها مع إيران وإن التشريع سيمنع تمويل القوة العسكرية الهجومية دون موافقة الكونغرس.

وأضاف البيان: إننا نشهد تصعيداً خطيراً يقربنا من حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط وقد تكلف الحرب مع إيران أعداداً لا تحصى من الأرواح وتريليونات من الدولارات وتؤدي إلى المزيد من الضحايا والصراع والنزوح في تلك المنطقة المضطربة من العالم.

وحذر البيان من تقاعس الكونغرس الأمريكي في مواجهة خطر نشوب صراع كارثي بعد التصعيد الأخير الذي أقدمت عليه إدارة ترامب، داعياً مجلسي النواب والشيوخ إلى إقرار تشريعات فورية لتحديد أولويات الولايات المتحدة بشكل صحيح بدلاً من إنفاق المزيد من التريليونات على الحروب التي لا تنتهي.

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