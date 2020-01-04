روسيا والصين تشجبان الجريمة الأمريكية باغتيال سليماني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي شجبهما ورفضهما الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم إن الوزيرين شددا خلال اتصال هاتفي على رفض انتهاك ميثاق الأمم المتحدة في سياق الهجمات الصاروخية الأمريكية على بغداد والتي استشهد بها سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ركزا على الضربة الأخيرة للطيران الأمريكي على محيط مطار بغداد والتي سقط فيها ضحايا.

ودعت الوزارة في بيانها إلى التشديد على أهمية رفض استخدام القوة وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وضرورة احترام جميع الدول لسيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية.

طباعة