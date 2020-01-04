إلغاء اتفاقية التعاون بين النظام التركي وحكومة طرابلس
ألغى البرلمان الليبي المنعقد في جلسة طارئة اليوم ببنغازي شرق البلاد اتفاقية التعاون الأمني بين النظام التركي وحكومة الوفاق في طرابلس.
ونقل موقع بوابة الوسط الليبي عن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قوله: إن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي، موضحا أن القرار قضى باعتبار الاتفاقية وكأنها لم تكن.
وشمل قرار المجلس إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق ما لم تصدق عليها السلطة التشريعية.
كما صوت المجلس على قطع العلاقات مع النظام التركي عقب عزمه التدخل العسكري في ليبيا.
وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان: إن مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا.
وفي سياق متصل صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزيري الخارجية والداخلية بهذه الحكومة وكل من ساهم في جلب الاستعمار الى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى
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