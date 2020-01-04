مقتل 14 شخصاً معظمهم تلاميذ بتفجير في بوركينا فاسو

قتل 14 شخصاً على الأقل معظمهم تلاميذ اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة شمال غرب بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة “الصحافة الفرنسية” عن مصادر أمنية قولها: إن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت لدى مرور آلية نقل مشترك عند تقاطع تويني توغان بمحافظة سورو المتاخمة للحدود مع مالي ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أربعة آخرين إصابات بالغة.

وأوضحت المصادر، أن معظم الضحايا تلاميذ كانوا عائدين إلى منطقة دراستهم بعد أن أمضوا عطلة نهاية السنة مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن الحصيلة مهيأة للارتفاع فيما هرعت فرق أمنية وأخرى إغاثية إلى مكان الانفجار.

من جهة ثانية، ذكرت رئاسة أركان جيش بوركينا فاسو في بيان لها اليوم أن هجوماً آخر استهدف وحدة للدرك في ايناتا شمال البلاد أمس، موضحة أن عناصر الدرك تمكنوا من التصدي للمهاجمين وأنه تم تحييد نحو عشرة إرهابيين منهم ومصادرة أسلحة وذخائر ومعدات مختلفة إضافة إلى مخدرات.

وتتعرض بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر لهجمات إرهابية خاصة في شمال البلاد وشرقها أسفرت منذ عام 2015 عن مقتل نحو 750 شخصاً وتشريد 560 ألف شخص.

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