استقالة مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي

أعلن ريتشارد غولدبيرغ المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي والذي يعد من أبرز دعاة النهج المتشدد في المجلس أنه قرر ترك منصبه وذلك بعد مرور عام على توليه له.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مصدر مطلع قوله: إن غولدبيرغ قرر الاستقالة “لأسباب شخصية” بحسب قوله، مشيراً إلى أنه سيعود إلى ما يسمى منظمة الدفاع عن الديمقراطيات غير الحكومية التي عمل فيها سابقاً.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حطمت رقماً قياسياً بعدد الإقالات والاستقالات منذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.

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