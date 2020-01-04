يفسييف: اغتيال سليماني والمهندس خرقٌ صارخٌ لقواعد القانون الدولي

أكد رئيس قسم التكامل الأورواسيوي في رابطة الدول المستقلة ومعاهدة شنغهاي للتعاون فلاديمير يفسييف، أن العملية الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس تعتبر خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً لسيادة العراق واستقلاله.

وقال يفسييف لمراسل “سانا” في موسكو اليوم: إن هذا العمل الإجرامي لن يزيد الوضع في المنطقة إلا تفاقماً وزعزعة للاستقرار فيها ولابد أن تصنف الولايات المتحدة من خلاله كدولة راعية للإرهاب وتمارس إرهاب الدولة بحد ذاته.

ونوه يفسييف بالدور الذي لعبه سليماني والمهندس في محاربة الإرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة في العراق والمنطقة، معتبراً أن اغتيال مثل هؤلاء الأشخاص يؤكد أن الولايات المتحدة لا ترعى الإرهاب فحسب بل وتحميه من كل جهة تقوم بمحاربته في المنطقة”.

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