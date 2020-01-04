طرطوس .. إصلاح أعطال مشروعات مياه الشرب

قامت الورش الفنية في الشركة العامة لمياه الشرب في طرطوس خلال اليومين الماضيين، بإصلاح الأعطال الطارئة جراء الأحوال الجوية في عدد من مشاريع المياه بالمحافظة لضمان استمرار ضخ مياه الشرب للمواطنين.

وبين مدير مؤسسة مياه طرطوس المهندس نزار جبور، أن الأعمال شملت استبدال السكر العاطل المغذي لحارة المصيطبة في حصين البحر وإصلاح أعطال في خط الإسالة الرئيسي 8 إنش المغذي لخزان الشيخ بدر الرئيسي والذي نتج عن انزياح في التربة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والذي يغذي قرى (ضهر المتن-قلع السك-الديراني-المريقب-كوكب الهوى-برمانة رعد-الميدان-حي الورور).

وأشار جبور: إلى أن الأعمال شملت أيضاً تركيب ثلاث مجموعات ضخ غاطسة في المحطة الأولى بغزارة 70م3/سا والخامسة بغزارة 75م3/سا وفي بيارة المحطة الثالثة بغزارة 45م3/سا في مشروع نعمو الجرد/بانياس وضبط ومعالجة تسريبين من خط بولي إيتيلين قطر 63ملم في قرية البساتين وخط قطر 40 ملم في حي القصور ببانياس وإصلاح المضخة الأفقية الاحتياطية على المحور الشمالي لمشروع الصفصافة موضحاً أنه يتم العمل لإصلاح عطل في المضخة الأفقية في مشروع دوير الشيخ سعد غزارة م3/سا حيث تم تشغيل الاحتياطية بنفس الغزارة لحين إتمام عملية الإصلاح المستمرة حتى تاريخه.

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