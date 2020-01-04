امتلاء 5 سدود في اللاذقية

اللاذقية ـ يوسف علي:

أدت الهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية إلى ارتفاع مخازين المياه الجوفية وتصريف الينابيع وزيادة معدلات الجريانات السطحية ما انعكس إيجابا على مجموع مخازين السدود.

وأوضح المهندس نبيل نديم حسن مدير الموارد المائية في اللاذقية أنّ السدود الممتلئة ويعمل المفيض فيها: خربة الجوزية – الجوزية – كرسانا- القنجرة- بيت القصير، كما امتلأت 3 سدات: الدفلة- بعمرين – الزهراء ووصل معدل تخزين بحيرات السدود الـ13 في المحافظة إلى 70% بكمية تزيد عن 255 مليون متر مكعب، أمّا سد الحفة فهو مفرغ بالكامل نتيجة لقيام الجهة الإنشائية المتعاقد معها في العام 2018 بتعزيل الطمي من بحيرة السدود، ووصلت كمية المياه التي يخزنها سد 16تشرين (أكبر سدود المحافظة) حوالي 148مليون متر مكعب وغزارة الوارد المائي إليه حالياً يتجاوز الـ44 متراً مكعباً /ثا نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة، وبحيرة سد الثورة تخزن حوالي 68 مليون متر مكعب وغزارة الوارد المائي إليه أكثر من 8 أمتار مكعب/ثا.

وتوقع المهندس حسن استمرار تحسن الوارد المائي للسدود مع استمرار المنخفضات الجوية وهطل الأمطار وتحسن المياه الجوفية, ما يبشر بموسم ري جيد، وأضاف المهندس حسن: أنّ مساحة الأراضي الزراعية المشمولة بالري من شبكات السدود تبلغ 43,285 ألف هكتار.

أمّا غزارة نبع السن فوصلت اليوم إلى 17,5متر مكعب/ثا ويؤمن مياه الشرب لمحافظتي اللاذقية وطرطوس ولبعض المؤسسات الحيوية.

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