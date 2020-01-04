إعادة افتتاح مبنى فرع الهجرة والجوازات في حمص

حمص ـ إسماعيل عبدالحي:

أعيد اليوم افتتاح مبنى فرع الهجرة والجوازات وسط مدينة حمص لتقديم خدماته للمواطنين بعد إعادة تأهيله من الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب بكلفة بلغت 102 مليون ليرة.

وأشار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى أن إعادة افتتاح فرع الهجرة والجوازات بحمص يأتي وفقاً لاستراتيجية الحكومة في إعادة تأهيل كل المنشآت التي تعرضت للتدمير والتخريب جراء الإرهاب وتأهيل وتفعيل الوحدات الشرطية في جميع مناطق المحافظة المحررة مبيناً أنه تم تزويد الفرع بالتجهيزات الحاسوبية والربط الشبكي من خلال إحداث بوابة الشؤون المدنية وكوات للمصرف التجاري ونظام الدور الالكتروني بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين خاصة أن فرع الهجرة والجوازات في حمص يقع في مركز المحافظة, وهذا يقدم خدمة مضافة حيث تبسيط الإجراءات بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن نظام النافذة الواحدة في فرع حمص سيتم تعميمه على كافة الفروع في المحافظات .

من جهته، قال مدير فرع الهجرة والجوازات في حمص العميد محمد سليمانو: إن افتتاح الفرع في وسط المدينة من جديد هو دليل على تعافي حمص, وأن إعادة الإعمار بدأت فعلاً والفرع يتمتع بمواصفات تقنية متطورة ومجهز بأحدث المنظومات المعلوماتية ونفتخر بأن إعادة التأهيل تمت بخبرات سورية وعدد من عناصر الفرع الذي يتبع نظام النافذة الواحدة, حيث تم إلغاء كل الإجراءات التي تعرقل الانتقال من مرحلة إلى أخرى وبأسلوب حديث جداً من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتخفيض الوقت المطلوب للمعاملة.

وأضاف: استخدمنا طريقة مواءمة المكان بحيث ينتقل المواطن من مرحلة لأخرى بكل بساطة ويسر وفي النهاية هدفنا بناء نظم إدارة حديثة والتوجه للارتقاء بالإدارة, ونوه سليمانو بأنه تم إنجاز حوالي 42 ألف معاملة جواز سفر عام 2019 في حمص.

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