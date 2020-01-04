آخر تحديث: 2020-01-04 14:56:54
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الطيران الأمريكي يجدد تحليقه الاستفزازي فوق بغداد

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

جدد الطيران الأميركي اليوم تحليقه الاستفزازي فوق العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أمني عراقي قوله: إن الطيران الأميركي عاود التحليق فوق المنطقة الخضراء ومنطقتي الكرادة والدورة وجسري الطابقين والجادرية.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني مقتل مدني على يد مسلحين مجهولين جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر: إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة باتجاه مدني في منطقة جسر ديالى القديم ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف المصدر: إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وبدأت التحقيقات في ملابساته.

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التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

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