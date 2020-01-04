قاديروف: اغتيال سليماني قد يؤدي إلى عواقب خطرة في المنطقة

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، اليوم، أن عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني من الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وانعكاسات خطرة في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن قاديروف قوله: إن هذا الأمر لا يمكن أن يترك أي شخص غير مبال وبالتالي الوضع أصبح مقلقاً، وهذا ما عبّر عنه ممثلو وزارة الخارجية الروسية وغيرهم من المسؤولين الروس.

وأشار قاديروف إلى أن العديد من السياسيين بمن فيهم مسؤولون في الأمم المتحدة أدانوا هذه العملية التي قامت بها الولايات المتحدة من دون مراعاة أي قوانين دولية ومن خلال تخطي كل المعايير وخرق سيادة دول مستقلة وذات سيادة.

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