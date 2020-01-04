رفضاً لسياستها المالية.. محتجون لبنانيون يقتحمون مصارف في صيدا وعكار

تواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية، اليوم، رفضاً للسياسة المالية والمصرفية والمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين اقتحموا مصارف لبنانية عدة في صيدا وبيروت وعكار وعمدوا إلى إقفال مدخل بنك لبنان والخليج في صيدا بواسطة شاحنات ورافعة، احتجاجاً على السياسة المتبعة من قبل المصارف.

وأقفلت فروع المصارف في العبدة وحلبا ورحبة والقبيات في عكار شمال لبنان حتى إشعار آخر استجابة للقرار الذي اتخذته جمعية المصارف، احتجاجاً على ما حصل في فرع مصرف لبنان والمهجر من تكسير وتحطيم للواجهات والأثاث خلال المواجهات التي حصلت بين محتجين في حلبا وعناصر من القوى الأمنية.

كما أقدم محتجون في حاصبيا بالجنوب اللبناني على وضع ملصقات على عدد من جدران المصارف، تنديداً بسياساتها.

وفي المتن، أقدم محتجون على رمي البيض على أبواب فروع المصارف في بكفيا.

طباعة