من جديد…المعسعس مدرباً لفريق رجال النواعير بكرة القدم
كلّف نادي النواعير فراس معسعس بمهمة تدريب فريق الرجال بكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للمدرب المستقيل أنور عبد القادر.
كما قررت الإدارة تعيين عبد الفتاح لبابيدي مديراً للفريق وأكرم علي مساعداً للمدرب وعلي شعبان مدرباً للحراس وأسامة عنجاري إدارياً وعبد الرحمن القاسم معالجاً فيزيائياً والدكتور رشيد السمان طبيباً للفريق.
يذكر أن معسعس قاد فريق النواعير في بداية مرحلة الذهاب هذا الموسم ولكنه استقال مع نهاية الجولة الخامسة رغم فوزه على الجزيرة بهدف من دون مقابل.
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