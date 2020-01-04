استعداداً لنهائيات آسيا.. منتخبنا الأولمبي يواصل تحضيراته في تايلاند

تتواصل تحضيرات منتخبنا الأولمبي ضمن المعسكر التدريبي الخارجي الذي يجريه في تايلاند للمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 سنة والتي ستنطلق منافساتها يوم الأربعاء المقبل في العاصمة بانكوك.

وركزت التمارين على التسديد وبعض الجوانب التكتيكية الدفاعية والهجومية وسط أجواء حماسية كبيرة لدى جميع اللاعبين.

وحول جاهزية اللاعبين قال طبيب المنتخب عزت شقالو: بعد دعوة المنتخب لمعسكر داخلي في دمشق وقبل التوجه إلى تايلاند تم إجراء فحص طبي لكل اللاعبين والتدقيق في بعض الإصابات بعدما تبين وجودها من خلال مباريات الدوري المحلي حيث تم استبعاد اللاعب صبحي شوفان بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن وبالتالي لن يكون موجوداً في النهائيات لعدم وجود الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.

وأضاف شقالو: إن اللاعب عبد الرحمن بركات عانى تمزقاً في العضلة الأمامية حيث لم يشارك في المباراة الأخيرة لفريقه الوحدة في بطولة الدوري وقد تم إجراء العلاج الفيزيائي له وتعافى بنسبة كبيرة ويتم العمل على جانب تحضيره الميداني خلال المعسكر الحالي في تايلاند، أما محمد الحلاق فقد أصيب بكدمة على القدم اليسرى ولكن مع إجراء العلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل بات جاهزاً وشارك مع زملائه في التمارين، مشيراً إلى أنه تم أخذ كل الاحتياطات تجاه التغيير المناخي في تايلاند.

ويشارك منتخبنا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية حيث سيواجه منتخب قطر في المباراة الأولى الخميس المقبل على أن يلتقي نظيره الياباني والسعودي في الـ 12 والـ 15 من الشهر الجاري على التوالي.

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