الدولي لوناتي يطلق اسم ملعب يحبّه على مولوده الجديد
ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الحكم الدولي الأرجنتيني بابلو لوناتي أطلق اسم “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد الإسباني، على مولوده الجديد، ويعود ذلك إلى احتضان هذا الملعب للمباراة التي فاز فيها ريفر بليت على غريمه بوكا جونيورز، 3-1 في نهائي بطولة “كوبا ليبرتادوريس” عام 2018.
وكان من المفترض أن تُلعب المباراة في ملعب “مونيمنتال” معقل ريفر بليت، قبل أن تنقل إلى مدريد بسبب أحداث عنف.
وقاد لوناتي مباريات عدة في الدوري الأرجنتيني خلال الفترة بين عامي 2004 و2016، وكان حكماً دولياً لمدة خمس سنوات من 2007 إلى 2012.
ويعرف عن لوناتي تشجيعه لريفر بليت الأرجنتيني، ولا يخفي انتماءه في تصريحاته لوسائل الإعلام.
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