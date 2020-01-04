مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بحادثة طعن بولاية تكساس

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة طعن بولاية تكساس الأمريكية الليلة الماضية.

ونقلت شبكة “ايه بي سي” الإخبارية عن الشرطة الأمريكية قولها: إن الحادثة وقعت في مقهى بمدينة اوستن بعد دخول المشتبه به والاعتداء على شخص دون سبب واضح والقيام بطعنه ما أسفر عن مقتله على الفور وإصابة شخص آخر، مضيفة: إن المتهم هرب من المقهى ودخل أحد المطاعم المجاورة، حيث طعن شخصين هناك ثم لاذ بالفرار.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المهاجم إلا أنها أشارت إلى أنه شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وله سجل اجرامي.

وتعدّ هذه أول جريمة قتل تشهدها مدينة “اوستن” خلال الأيام الأربعة الأولى من العام الجديد.

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