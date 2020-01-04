القضاء الإيراني: سنقاضي أمريكا على جريمتها باغتيال سليماني
أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين اسماعيلي أن السلطة القضائية وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع في المحافل الدولية الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
وأوضح اسماعيلي في تصريح، اليوم، أنّ قيام الحكومة الأمريكية المجرمة باغتيال الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما يعدّ من الناحية القانونية عملاً إرهابياً ومثالاً بارزاً للإرهاب.
وبيّن اسماعيلي أن هذا العمل وحشي ومناف لحقوق الإنسان ويعد انتهاكاً لجميع القوانين الدولية ولاسيما أنّ الشهيد سليماني بصفته مسؤولاً رفيع المستوى كان ضيفاً رسمياً بدعوة من مسؤولي الحكومة العراقية وأن حكومة أجنبية لها وجود غير قانوني في هذا البلد ارتكبت هذه الجريمة.
وأضاف اسماعيلي: بصفتنا الجهاز القضائي سنتعاون مع وزارة الخارجية وكذلك لجنة حقوق الإنسان في متابعة هذه الجريمة بالمحافل الدولية.
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