ثلوج في ريف دمشق وأمطار أغزرها 62 مم في اللاذقية

شهدت بعض المناطق في المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت أغزرها 62 مم في مطار الباسل باللاذقية فيما كانت الهطولات ثلجية في بلدات بريف دمشق أغزرها 15 سم في عرنة.

ووفق نشرة مديرية الأرصاد الجوية الصباحية، فقد بلغت سماكة الثلوج 15 سم في عرنة و4 سم في سرغايا و3 سم في حينة.

وحول كمية الهطولات المطرية، وفقاً لنشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تم تسجيل 1.5مم في دمشق ـ المزة و28.6 مم في حضر بالقنيطرة.

وفي ريف دمشق، بلغت كمية الأمطار 18 مم في الحرمون و8 مم في عسال الورد و6 في قطنا و 3.5 في التل.

وفي حمص، سجلت 35 مم في شين و7 مم في قلعة الحصن والعريضة وتل دو و6 مم في الناصرة و5 مم في مرمريتا.

وفي حماة، بلغت الأمطار 11 مم في شطحة و 10 مم في عين حلاقيم و9 مم في الرصافة و8 مم في وادي العيون و7 مم في مصياف والسعن وعين الكروم والكريم و 3.4 مم في الحميري و4 مم في السقيلبية و3 مم في كل من ربعو وحر بنفسه وأفاميا.

وفي طرطوس، توزّعت الأمطار بين 24 مم في كسب و23 مم في بانياس و22 مم في الشيخ بدر و 22.3 مم في طرطوس و18 مم في القدموس و16 في حمام واصل و 7.5 مم في مشتى الحلو و6.5 مم في صافيتا و3 مم في الصفصافة.

وفي اللاذقية، سجلت أعلى كمية هطول بلغت 62.3 مم في مطار الباسل و49 مم بالقرداحة و39 مم في بوقا و35 مم في البهلولية والقطيلبية و 32.4 مم في اللاذقية و31 مم في المزيرعة و وادي قنديل و25 مم في الحفة و24 مم في كسب و9 مم في صلنفة.

وفي حلب، بلغت الأمطار 30 مم في عين العرب الشمالية و24 مم في الباب و13 مم في السفيرة و12 مم في جديدة خابور و7 مم في السبخة و6 مم في بئر محيسن واعزاز و5 مم في حلب ـ المطار وعين عيسى والكرامة وجرابلس و3 مم في تل أبيض و 3.5 مم في الرقة.

وفي الحسكة سجلت الهطولات المطرية 16 مم في مبروكة و3 مم في الحسكة وتل بيدر و5.1 مم في تل تمر و3.5 مم في ام مدفع والشدادة، أما في دير الزور فسجلت 7.8 مم في التبني.

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