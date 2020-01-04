كوساتشيف: اغتيال سليماني يمثل عملية تدمير لنظام القانون الدولي
أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، اليوم، أن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي يمثل عملية تدمير نظام القانون الدولي الحالي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية.
وكتب كوساتشيف على صفحته فيسبوك وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: يتم تدمير مبدأ القانون الدولي الذي تشكل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةـ حيث يتم إرسال الجنود الأمريكيين إلى منطقة النزاع أي منطقة في العالم ثم يصنف خصومهم على أنهم إرهابيون ويقضون عليهم.
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